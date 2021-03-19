Молодая медсестра умерла в Грузии после вакцинации

Девушка привилась вакциной AstraZeneca

Врачам не удалось спасти грузинскую медсестру, которая впала в кому после прививки от COVID-19. Как сообщили в клинике Ахалцихе журналистам, у 27-летней девушки несколько раз запускали работу сердца, но состояние продолжало усугубляться. 

Напомним, сотрудница клиники впала в кому спустя полчаса после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, передает "МИР24". 

Пока неясно, продолжится ли в Грузии вакцинация. До смерти девушки власти страны приняли решение продолжать прививочную кампанию, однако случившаяся трагедия может все изменить. 

Сейчас ряд стран приостановил вакцинацию препаратом до выяснения обстоятельств смерти некоторых пациентов после прививки. Британский регулятор не увидел связи между гибелью людей и введением лекарства. Однако есть версия, что вакцина AstraZeneca влияет на свертываемость крови, что может стать причиной летального исхода. 

Роман ИГНАТОВ

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