Вакцину "Спутник V" одобрили еще две страны

Препарат получил поддержку специалистов в 53 странах мира

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена Минздравом Камеруна. Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций в пятницу, 19 марта.

Ранее также стало известно, что "Спутник V" зарегистрирован на Филиппинах. Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, Филиппины были одной из первых стран, проявивших интерес к "Спутнику V " сразу после его регистрации в России.

"Филиппины являются одной из наиболее населенных стран Юго-Восточной Азии, и диверсификация национального портфеля вакцин благодаря включению в него препарата "Спутник V" открывает доступ к одной из лучших вакцин, которая уже спасает жизни по всему миру",

отметил Дмитриев.

В целом, разработка ученых московского центра имени Гамалеи получила одобрение на применение в 53 странах мира. 

Ранее Брюссель призвал европейского фармрегулятора ускориться с одобрением российской вакцины.

Николай ВИКТОРОВ

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