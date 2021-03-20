От COVID-19 умерли 392 человека

Оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. Так, за сутки в России заболели еще 9 632 жителей. За все время врачи выявили 4 447 570 случаев заражения.

В Москве, сохраняющей лидерство печального рейтинга, диагноз поставили 1728 горожанам. В Санкт-Петербурге положительные тесты на COVID-19 сдали 899 человек. В Подмосковье заразились 651 жителей.

Умерли от вируса из Китая за сутки 392 пациента. За время эпидемии не стало 94 659 россиян.

Выздоровели 11 279 жителей страны. За все время излечиться удалось 4 060 652 заболевшим.