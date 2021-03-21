9 299 зараженных: статистика по коронавирусу в России на 21 марта

9 299 зараженных: статистика по коронавирусу в России на 21 марта
Фото: pixabay.com
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Первое место по заболеваемости ковидом занимает Москва

Свежую статистику по коронавирусу приводит столичный оперштаб. По последней информации, за 24 часа положительный тест на COVID-19 сдали 9 299 человек. Скончался 371 заболевший. Выздоровели за последние сутки 8 743 пациента.

На первом месте по заболеваемости ковидом – Москва: 1511 случаев. Вторую строчку занимает Петербург – 881 заболевший. На третьем месте – Московская область с 648 зараженными. Также в первую пятерку входят  Нижегородская область – 346 случаев и  Ростовская область  – 243 заболевших коронавирусом.

Всего с начала пандемии в России выявлено 4 456 869 заражений. Жертвами новой инфекции стали 95 030 человек. Вылечились 4 069 395.

Ранее глава Роспотребнадзора ответила на вопрос, который волнует многих россиян – когда отменят масочный режим. По словам Анны Поповой, расслабляться пока нельзя – требования властей относительно мер против коронавируса остаются прежними. Отказываться от защитных средств еще не время.

Не так много времени остается до главного для России праздника – близится День Победы 2021. В Кремле заверили, что парад в этом году обязательно состоится. Однако пока неизвестно, пустят ли на торжественное мероприятие зрителей. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, власти примут решение, руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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