Пользователи признали, что увиденное неприятно их удивило

В интернет-пространстве активно распространяется видео кормления пациентов больницы украинского города Стебник, что во Львовской области. Видеоролик засняли очевидцы, которые в то время припарковались рядом со стенами медицинского учреждения.



На кадр попали две предположительные сотрудницы украинской больницы. Женщины удобно расположили посуду с вероятно съедобным содержимым на бетонной перегородке у окна учреждения. Одна дама защищается от инфекции с помощью медицинской маски и перчаток, вторая обошлась только маской.

Работницы раскладывают еду, внешне напоминающую гречу, прямо на улице. Из бидончика наливают некую жидкость. В это время рядом с окном появляется силуэт, которому и передают посуду с едой. После этого работницы собирают свою нехитрую утварь и удаляются. Видеоролик разместили на странице группы "Трускавец/ Украина Сегодня" в "Фейсбук".

"Как кормят людей в Стебницкой больнице", – подписали ролик авторы публикации.

Украиноговорящие комментаторы были весьма озадачены удручающими кадрами.

"Это просто ужас!", "Я в шоке!", "Одним словом, санитарных норм здесь не хватает", – делятся впечатлениями ошарашенные пользователи Сети.

К слову, недавно на Украине назвали два сценария потенциального краха страны. Незалежная "обречена" на разрушение по двум экономическим причинам, уверен эксперт Евгений Черняк.