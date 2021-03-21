Видео кормежки коронавирусных пациентов на Украине появилось в Сети

Видео кормежки коронавирусных пациентов на Украине появилось в Сети
Фото: www.pixabay.com
Пользователи признали, что увиденное неприятно их удивило

В интернет-пространстве активно распространяется  видео кормления пациентов больницы украинского города Стебник, что во Львовской области. Видеоролик засняли очевидцы, которые в то время припарковались рядом со стенами медицинского учреждения.

На кадр попали две предположительные сотрудницы украинской больницы. Женщины удобно расположили посуду с вероятно съедобным содержимым на бетонной перегородке у окна учреждения. Одна дама защищается от инфекции с помощью медицинской маски и перчаток, вторая обошлась только маской.

Работницы раскладывают еду, внешне напоминающую гречу, прямо на улице. Из бидончика наливают некую жидкость. В это время рядом с окном появляется силуэт, которому и передают посуду с едой. После этого работницы собирают свою нехитрую утварь и удаляются. Видеоролик разместили на странице группы "Трускавец/ Украина Сегодня" в "Фейсбук".

"Как кормят людей в Стебницкой больнице", – подписали ролик авторы публикации.

Украиноговорящие комментаторы были весьма озадачены удручающими кадрами.

"Это просто ужас!", "Я в шоке!", "Одним словом, санитарных норм здесь не хватает", – делятся впечатлениями ошарашенные пользователи Сети.

К слову, недавно на Украине назвали два сценария потенциального краха страны. Незалежная "обречена" на разрушение по двум экономическим причинам, уверен эксперт Евгений Черняк.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

гость
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В армейке на киче гарнизонной 10 суток так жрали :-) Круто! Может они там ползают по ночам еще, рубеж открытия огня 400 м по пластунски вперед :-)
М
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свидомиты,как кормежка,не пухните еще?
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