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На 22 марта в России коронавирус диагностировали у 4 466 153 человек. За сутки инфекцию подхватили 9 284 жителя нашей страны, сообщает Оперштаб.
Положительный результат дали еще 1 586 тестов в Москве и 865 в Санкт-Петербурге. Дополнительно 646 случаев заражения выявлено в Московской области.
В последние 24 часа скончался 361 инфицированный. С начала пандемии умерли 945 391 коронавирусный больной.
Избавились от COVID-19 за сутки 7 790 соотечественников. В целом вылечились 4 077 185 россиян.
На днях стало известно, что "Спутник V" одобрили еще две страны. Всего российская вакцина получила поддержку специалистов в 53 государствах мира.
Тем временем в Кремле ответили на вопрос о
проведении Парада Победы в этом году. Он состоится в привычном формате, а вот
будут ли присутствовать зрители, пока не известно: все зависит от ситуации с коронавирусом.
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