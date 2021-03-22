Уже 4 077 185 соотечественников избавились от COVID-19

На 22 марта в России коронавирус диагностировали у 4 466 153 человек. За сутки инфекцию подхватили 9 284 жителя нашей страны, сообщает Оперштаб.

Положительный результат дали еще 1 586 тестов в Москве и 865 в Санкт-Петербурге. Дополнительно 646 случаев заражения выявлено в Московской области.

В последние 24 часа скончался 361 инфицированный. С начала пандемии умерли 945 391 коронавирусный больной.

Избавились от COVID-19 за сутки 7 790 соотечественников. В целом вылечились 4 077 185 россиян.

На днях стало известно, что "Спутник V" одобрили еще две страны. Всего российская вакцина получила поддержку специалистов в 53 государствах мира.

Тем временем в Кремле ответили на вопрос о проведении Парада Победы в этом году. Он состоится в привычном формате, а вот будут ли присутствовать зрители, пока не известно: все зависит от ситуации с коронавирусом.

