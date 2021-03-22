"Флаг в руки": в России оценили отказ ЕС от "Спутника V"

"Флаг в руки": в России оценили отказ ЕС от "Спутника V"
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН Москва
Европу никто не заставляет использовать препарат, напомнили россияне

Еврокомиссар Тьерри Бретон, занимающийся вопросами внутреннего рынка ЕС, заявил, что содружество не нуждается в вакцине "Спутник V". Представитель Брюсселя сообщил, что европейские государства уже одобрили четыре препарата. В целом их количества хватит на выработку коллективного иммунитета.

Ранее Бретон заявлял, что "Спутник" является надежной вакциной, производство которой стоит развернуть в Европе при помощи РФ. Позднее же представитель ЕК сообщил, что континент лидирует по числу одобренных вакцин, и поэтому необходимости в "Спутнике" нет. В настоящее время необходимо наладить выпуск уже одобренных препаратов, считает Бретон.

Также еврокомиссар заявил, что в РФ наблюдаются проблемы с производством вакцины. Европа же готова оказать Москве помощь в этом вопросе "во втором полугодии" при необходимости. Брюссель ставит в приоритет препараты, получившие одобрение внутреннего регулятора, передает РИА "Новости".

Противоречивое заявление Бретона вскоре оценили читатели, отметившие, что российская сторона никого не принуждает к использованию "Спутника V".

"Вам же болеть и хоронить", "Когда "прижмет", тогда пусть не просят. Можно подумать, что им навязывают, не хотят – не надо", "В переводе на человеческий язык это означает: "Мы тут с товарищами из Вашингтона посоветовались, и я решил..., "Гордыня – отец всех грехов", "На зло бабушки отморожу ушки", "Флаг вам в руки , болейте на здоровье", "А мы им и не навязываем... Хотят тромбозы и побочку – пусть колятся своими", "Еще одно чудо из Еврокомиссии", – пишут читатели в комментариях (орфография и пунктуация сохранены – прим. Ред.).

Ранее немецкие СМИ призвали власти к вакцинации населения "Спутником V".

Егор МАЛКОВ

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Еще одно доказательство внешнего управления ЕС.
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