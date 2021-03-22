Ученые связали начало распространения инфекции с торговлей животными в Китае

ВОЗ продолжает свое расследование о происхождении коронавируса. SARS-CoV-2 мог возникнуть и разойтись по миру из-за торговли дикими животными на рынке Ухани, в Китае. О новой версии ученых стало известно Bloomberg.

Как пишет агентство, вероятно, одно из таких животных и передало человеку вирус от летучей мыши. Помимо рукокрылых вероятным источником коронавируса также могли стать циветты, с которыми и контактировали летучие мыши. Однако первый случай заболевания COVID-19 появился до случая на рынке. Исследователь Джоэль Вертхайм объясняет это тем, что только на рынке в Ухани вирус смог мутировать так, что человек начал передавать его человеку, уточняет URA.RU.

Планируется, что ВОЗ расскажет об этом на этой недели, но работа специалистов на этом не закончится. Ученые и дальше продолжат изучать пути распространения коронавируса, в том числе и за пределами Поднебесной.