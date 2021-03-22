Названы худшие города Подмосковья по заболеваемости COVID-19

Всего за сутки в регионе выявлено около 646 случаев

Стало известно, в каких городах Подмосковья оказалось наибольшее количество заболевших вирусом COVID-19. Так, наиболее высокий показатель зарегистрирован в Одинцово. В этом округе за сутки сдали положительный тест около 58 человек.

Далее по статистике идет Сергиев Посад. Там выявлено 54 новых случая. Замыкает топ-3 Королев с 53 заболевшими. Следом за ними идут Химки, Люберцы и Раменский округ – 42, 40 и 39 заразившихся соответственно, сообщил оперативный штаб по области. 

В конце списка расположились Мытищи, Орехово-Зуево и Коломна. В этих округах положительный тест сдали около 12 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Всего за сутки зарегистрировано около 646 случаев заболевания вирусом COVID-19. 

Данил СИДОРЕНКО

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