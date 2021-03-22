Вакцину "Спутник V" начнут производить в Индии

Ежегодно планируется выпускать около 200 миллионов доз

Российскому фонду прямых инвестиций удалось договориться с Virchow Biotech Private Limited и еще двумя фармацевтическими компаниями о запуске производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Индии.

Производство планируют начать уже во втором квартале 2021 года. Согласно плану, ежегодно будет выпускаться примерно 200 миллионов доз препарата. Запуск производства в Индии позволит обеспечить глобальные поставки "Спутника V" по всему миру, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который также отметил, что интерес к разработке центра имени Гамалеи растет.

Управляющий директор Virchow Biotech Туммуру Мурали отметил, что производственные возможности компании позволят удовлетворить мировой спрос на препарат, подчеркнув, что "Спутник V" получил множество положительных отзывов.

Всего российская вакцина производится в 10 странах мира. Суммарный объем производства достигает более 700 миллионов доз вакцины ежегодно. Также разработка ученых московского центра имени Гамалеи уже получила одобрение в 54 государствах. Клинические испытания с большим числом добровольцев показали высокую эффективность препарата – почти 92%.

Ранее "Спутник V" был одобрен в Камеруне и на Филиппинах.