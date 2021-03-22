Вакцину "Спутник V" начнут производить в Индии

Вакцину "Спутник V" начнут производить в Индии
Фото: Сергей Ведяшкин/www.globallookpress.com
Ежегодно планируется выпускать около 200 миллионов доз

Российскому фонду прямых инвестиций удалось договориться с Virchow Biotech Private Limited и еще двумя фармацевтическими компаниями о запуске производства российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Индии. 

Производство планируют начать уже во втором квартале 2021 года. Согласно плану,  ежегодно будет выпускаться примерно 200 миллионов доз препарата. Запуск производства в Индии позволит обеспечить глобальные поставки "Спутника V" по всему миру, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который также отметил, что интерес к разработке центра имени Гамалеи растет. 

Управляющий директор Virchow Biotech Туммуру Мурали отметил, что производственные возможности компании позволят удовлетворить мировой спрос на препарат, подчеркнув, что "Спутник V" получил множество положительных отзывов. 

Всего российская вакцина производится в 10 странах мира. Суммарный объем производства достигает более 700 миллионов доз вакцины ежегодно. Также разработка ученых московского центра имени Гамалеи уже получила одобрение в 54 государствах. Клинические испытания с большим числом добровольцев показали высокую эффективность препарата – почти 92%. 

Ранее "Спутник V" был одобрен в Камеруне и на Филиппинах. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Раздражение Европы возросло до предела из-за санкций США по "Северному потоку - 2"

В Париже выступили за коллективные действия против Белого дома

Рухнут ли в России цены на жилье

В 2020 году стоимость недвижимости в России росла по нескольким причинам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей