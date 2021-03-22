Президент сделал официальное заявление

Владимир Путин объявил дату, когда намерен пройти вакцинацию от коронавируса. По словам президента, он привьется "Спутником V" уже завтра, 23 марта.

Глава России рассказал об этом во время заседания, посвященного ситуации по вопросам вакцинации от коронавируса в стране. Он отметил, что желание сделать прививку от COVID-19 – добровольное решение каждого человека.

"Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра", – объявил Путин.

Однако пока неизвестно какой именно вакциной привьется российский президент. Дмитрий Песков ответил РИА "Новости", что выбор будет сделан в пользу одного из трех разработанных в стране лекарств – все, отметил он, хорошие и надежные.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин собирается привится от коронавируса, однако дату официально не озвучивали. Согласно утечкам с закрытой встречи президента с представителями СМИ, глава страны опирался в этом решении на рекомендации врачей – у него имеется собственный прививочный план, и пока выяснялось, как российские средства от коронавируса могут взаимодействовать с другими прививками.

К слову, экс-президент России Дмитрий Медведев привился от коронавируса еще 1 февраля. Уточнять каким именно средством публично не стал.