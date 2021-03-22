На Украине нашли более опасную версию британского штамма коронавируса

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Заражение модифицированным "британцем" будет протекать в разы тяжелей

Пандемия коронавируса отступать не спешит. Более того, вирус мутирует и продолжает проявляться иначе. 

Так, украинские ученые выявили модификацию штамма коронавируса, изначально появившегося осенью 2020 года в Великобритании. Об этом сообщает ИМБГ в "Фейсбуке".

Мутировавший вид отличается серьезными модификациями скорости размножения в клетке и реактивности иммунной системы человека.

Образцы были взяты в Прикарпатье, в самый разгар резкой вспышки пандемии. Ее причиной эксперты называют комбинацию мутировавших штаммов коронавируса. Данную теорию подтверждают все чаще появляющиеся случаи повторного заболевания. Также ученые заметили, что болезнь теперь протекает тяжелее. 

Ранее стало известно, что ВОЗ нашла новую версию появления коронавируса. Тем не менее, она не окончательная, поэтому ученые продолжат изучать пути распространения COVID-19.

Анна АГАБАБОВА

Ответить:

Гы
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"Также ученые заметили, что болезнь теперь протекает тяжелее."

Это и так заметно по той блевотине, которой тут рагули просто захлебываются.
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