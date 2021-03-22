Глава России подчеркнул, что выступает от лица всех россиян

Российский лидер Владимир Путин произнес слова благодарности в адрес людей, которые внесли неоценимый вклад в разработку вакцин от коронавирусной инфекции.



Как отметил главнокомандующий, технически невозможно показать лица всех ученых и сотрудников исследовательских центров, которые самоотверженно работали над созданием препаратов для вакцинации.

Владимир Путин подчеркнул, что благодарит ученых от имени всех жителей России. Успешное разрешение стоящей перед ними задачи позволило стране серьезно продвинуться в вопросе борьбы с COVID-19.

Президент особо отметил подвиг исследователей, которым приходилось проводить научные изыскания в ковидных больницах. Риск заразиться не пугал ученых, работавших над созданием средства для спасения человечества от вируса.

Для того чтобы отблагодарить самоотверженных научных сотрудников, Путин поручил утвердить специальные госнаграды. С соответствующим распоряжением глава страны обратился к руководителю Минздрава Михаилу Мурашко. Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, должна заняться вопросом финансового поощрения исследователей.

Владимир Путин также добавил, что разработка препарата "Спутник V" позволила решить ряд проблем в сфере экономики и социальной области. Глава страны отметил особые заслуги Центра Гамалеи. Президент подчеркнул, что достижения российских ученых оказали серьезное влияние на общее положение дел в России и на международной арене.

Также глава страны заслушал доклад разработчиков российского препарата от COVID-19 "Эпиваккорона". Владимир Путин отметил достижения ученых и пожелал им дальнейших успехов.