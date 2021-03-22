Вакцина для детей: в России тестируют капли в нос от COVID-19

Прививать от опасной инфекции можно будет даже самых маленьких

Руководитель центра Гамалеи допустил, что прививаться от коронавируса можно будет уже с 4 лет. Александр Гинцбург пояснил, что малолетних россиян нужно будет разделить на несколько подгрупп по возрасту.

Самыми маленькими претендентами на получение дозы препарата от COVID-19 могут быть дети четырех или даже трех лет, передает слова эксперта РИА "Новости".

При этом прививать таких детей будут с помощью интраназальной формы препарата, которую сейчас тестируют. Простые капли в нос позволят быстро, безболезненно и эффективно защитить организм маленьких россиян от опасного заболевания, отмечает "МИР24".

К слову, недавно стало известно, что вакцину"Спутник V" начнут производить в Индии. Ежегодно планируется выпускать около 200 миллионов доз.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Путин привьется от коронавируса: озвучена дата

Президент сделал официальное заявление

Рухнут ли в России цены на жилье

В 2020 году стоимость недвижимости в России росла по нескольким причинам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей