Курс рубля
- Пора ли продавать доллары: ответ аналитика
- Рост рубля скоро остановят – эксперт
- Доллар подешевел до 73 рублей
Руководитель центра Гамалеи
допустил, что прививаться от коронавируса можно будет уже с 4 лет. Александр
Гинцбург пояснил, что малолетних россиян нужно будет разделить на несколько
подгрупп по возрасту.
Самыми маленькими претендентами на получение дозы препарата от COVID-19 могут быть дети четырех или даже трех лет, передает слова эксперта РИА "Новости".
При этом прививать таких детей будут с помощью интраназальной формы препарата, которую сейчас тестируют. Простые капли в нос позволят быстро, безболезненно и эффективно защитить организм маленьких россиян от опасного заболевания, отмечает "МИР24".
К слову, недавно стало известно, что вакцину"Спутник V" начнут производить в Индии. Ежегодно планируется выпускать около 200 миллионов доз.
Президент сделал официальное заявление
В 2020 году стоимость недвижимости в России росла по нескольким причинам