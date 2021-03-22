Прививать от опасной инфекции можно будет даже самых маленьких

Руководитель центра Гамалеи допустил, что прививаться от коронавируса можно будет уже с 4 лет. Александр Гинцбург пояснил, что малолетних россиян нужно будет разделить на несколько подгрупп по возрасту.



Самыми маленькими претендентами на получение дозы препарата от COVID-19 могут быть дети четырех или даже трех лет, передает слова эксперта РИА "Новости".

При этом прививать таких детей будут с помощью интраназальной формы препарата, которую сейчас тестируют. Простые капли в нос позволят быстро, безболезненно и эффективно защитить организм маленьких россиян от опасного заболевания, отмечает "МИР24".

К слову, недавно стало известно, что вакцину"Спутник V" начнут производить в Индии. Ежегодно планируется выпускать около 200 миллионов доз.