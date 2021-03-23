Всего за время пандемии не стало 95 818 жителей страны

Со вчерашнего дня заболели 8 457 россиян. В целом, как передает Оперативный штаб, выявлено 4 474 610 случаев заражения.

За сутки в Москве инфекцию обнаружили у 1 042 горожан. В Петербурге положительный результат дали еще 812 тестов на COVID-19, а в Подмосковье – 513.

Всего за время пандемии умерли 95 818 жителей нашей страны. За сутки не стало 427 россиян.

Излечились от коронавируса всего 4 088 045 человек. Выздоровели в последние 24 часа 10 860 пациентов, у которых ранее диагностировали опасную инфекцию.

Тем временем в России тестируют вакцину от COVID-19для детей. Прививаться можно будет уже с четырехлетнего возраста с помощью капель в нос.

Кроме того, стала известна дата, когда Владимир Путин пройдет вакцинацию. По словам самого президента, он сделает прививку уже 23 марта.