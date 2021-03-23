Вновь в реанимации: врач раскрыла подробности о состоянии звезды фильма "Белое солнце пустыни"

Вновь в реанимации: врач раскрыла подробности о состоянии звезды фильма "Белое солнце пустыни"
Фото: Eero Vabamagi via www.imago-imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Коронавирус обострил прежние заболевания артиста

На данный момент грузинский актер Кахи Кавсадзе вновь попал в реанимацию в один из госпиталей Тбилиси. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Причиной госпитализации стали осложнения, которые дали о себе знать после того, как артист перенес заболевание COVID-19 в ноябре 2020 года. Об этом сообщает редакция РИА "Новости". Позже его брат выступил с заявлением для прессы, что состояние звезды кинокартины "Белое солнце пустыни" стабилизировалось.

Однако вскоре здоровье вновь подвело, поэтому артист был в срочном порядке снова отправлен в больницу с двусторонней пневмонией, уточняет телеканал "360". Затем благодаря работе медиков актер пошел на поправку, но сейчас здоровье опять резко ухудшилось.

Напомним, что сейчас Кахи Давидовичу 85 лет. Он продолжает оставаться одним из самых популярных артистов Тбилисского академического театра им. Шота Руставели.

Известность ему принесла роль Черного Абдуллы в ленте "Белое солнце пустыни", которую зрители увидели в 1969 году. Далее Кавсадзе стали чаще звать на съемки в кинокартинах. Его фильмография насчитывает около 95 работ, среди которых "Белое солнце пустыни", "Древо желания", "Мамука", "Золотой теленок", "Покаяние", "Колыбельная" и другие.

Анна АГАБАБОВА

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