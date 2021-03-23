Голикова назвала условие для отказа от масок

продолжениеКоронавирус в России: главное
Вице-премьер России считает, что нужно провести вакцинацию для снижения случаев заражений коронавирусом.

Стало известно, когда ослабят противоковидные меры.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что отказаться от ношения защитных масок станет возможным после того, как будет достигнут всеобщий иммунитет к COVID-19 и резко снизится количество заболеваний. Об этом эксперт заявила в интервью Youtube-каналу "Антонимы".

Кроме того, как сообщает редакция RT, Голикова упомянула о необходимости провести "ту самую" вакцинацию для сокращения случаев заражений.

Напомним, что недавно эксперты допустили, что прививаться от коронавируса можно будет уже с 4 лет. Вакцину "Спутник V" для маленьких детей выпустят в виде капель для носа, которые сейчас тестируют. 

Анна АГАБАБОВА

Ответить:

новости партнеров

Лавров поставил крест на отношениях России и Евросоюза

Политика Брюсселя их уничтожила

За что могут лишить детских пособий: юрист назвала причину

Специалист перечислила основные исключения из правил

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей