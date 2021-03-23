Вице-премьер России считает, что нужно провести вакцинацию для снижения случаев заражений коронавирусом.

Стало известно, когда ослабят противоковидные меры.

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что отказаться от ношения защитных масок станет возможным после того, как будет достигнут всеобщий иммунитет к COVID-19 и резко снизится количество заболеваний. Об этом эксперт заявила в интервью Youtube-каналу "Антонимы".

Кроме того, как сообщает редакция RT, Голикова упомянула о необходимости провести "ту самую" вакцинацию для сокращения случаев заражений.

Напомним, что недавно эксперты допустили, что прививаться от коронавируса можно будет уже с 4 лет. Вакцину "Спутник V" для маленьких детей выпустят в виде капель для носа, которые сейчас тестируют.