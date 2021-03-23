"Придется верить на слово": в Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина

"Придется верить на слово": в Кремле ответили на вопрос о вакцинации Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский лидер еще не успел сделать прививку

Президент России Владимир Путин пока что не прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции. Ожидается, что он привьется до конца текущего дня, заявил сегодня, 23 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер сообщал, что намерен пройти вакцинацию уже 23 марта. О принятом решении Путин заявил в ходе заседания по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции в России. Глава РФ напомнил, что прививка от COVID-19 остается добровольным решением для каждого человека. 

Пресс-секретарь президента заявил, отвечая на вопрос о вакцинации лидера, что в настоящее меня Путин еще не привился. Пока что запланированной процедуре мешает плотный рабочий график. Администрация ожидает, что глава РФ пройдет вакцинацию сегодняшним вечером.

"Вам придется верить на слово", – ответил российский госслужащий на вопрос о том, пройдет ли вакцинация президента в публичном формате.

Песков также заявил, что процедура пройдет в режиме, установленном самим врачом. При этом рабочий график главы РФ не должен пострадать.

По словам официального представителя Кремля, все три отечественных препарата против коронавируса подтвердили свою результативность и практически свободное использование для возрастных групп, равно как и возможность формирования устойчивого иммунитета для организма.

Также Песков отметил, что Путин остановит выбор на "одной из трех" вакцин, разработанных в РФ. Однако администрация специально откажется сообщать, о каком конкретном препарате идет речь, передает РИА "Новости".

Егор МАЛКОВ

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Антиxу#лoпутин
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Этой питерская обезьяна повинная в тысячах смертей в Украине, смертей чеченских летей погибших от ковровых бомбардировок в Грозном, сирийских детей погибших от российского химического оружия, детей погибших в Бесслане и Нордосте заслуживает только новичка в трусы, а не прививку от covida.
А лучше сразу в ГААГСКИЙ требунал.
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