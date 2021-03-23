Российский лидер еще не успел сделать прививку

Президент России Владимир Путин пока что не прошел вакцинацию против коронавирусной инфекции. Ожидается, что он привьется до конца текущего дня, заявил сегодня, 23 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер сообщал, что намерен пройти вакцинацию уже 23 марта. О принятом решении Путин заявил в ходе заседания по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции в России. Глава РФ напомнил, что прививка от COVID-19 остается добровольным решением для каждого человека.



Пресс-секретарь президента заявил, отвечая на вопрос о вакцинации лидера, что в настоящее меня Путин еще не привился. Пока что запланированной процедуре мешает плотный рабочий график. Администрация ожидает, что глава РФ пройдет вакцинацию сегодняшним вечером.

"Вам придется верить на слово", – ответил российский госслужащий на вопрос о том, пройдет ли вакцинация президента в публичном формате.

Песков также заявил, что процедура пройдет в режиме, установленном самим врачом. При этом рабочий график главы РФ не должен пострадать.

По словам официального представителя Кремля, все три отечественных препарата против коронавируса подтвердили свою результативность и практически свободное использование для возрастных групп, равно как и возможность формирования устойчивого иммунитета для организма.

Также Песков отметил, что Путин остановит выбор на "одной из трех" вакцин, разработанных в РФ. Однако администрация специально откажется сообщать, о каком конкретном препарате идет речь, передает РИА "Новости".