"Спутник V" зарегистрировали во Вьетнаме

"Спутник V" зарегистрировали во Вьетнаме
Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Российский препарат одобрен уже в 56 странах

Жители Вьетнама смогут защититься от коронавируса с помощью российской вакцины "Спутник V". О том, что Минздрав Республики одобрил применение препарата, сообщил во вторник, 23 марта, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Вьетнам стал 56 страной, в которой одобрено применение российской вакцины. Регистрация "Спутник V" осуществлена в рамках ускоренной процедуры",

– отметили в Москве. 

Ранее стало известно, что применение "Спутника V" разрешили власти Маврикия. Кроме того, РФПИ и компания Virchow Biotech договорились о производстве "Спутника V" в Индии.

 "Партнерства по вакцине – главный способ победить пандемию",

подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.  

Разработанный российским центром им. Гамалеи "Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. В данный момент его применение одобрено в странах с общим населением в полтора миллиарда человек.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Лавров поставил крест на отношениях России и Евросоюза

Политика Брюсселя их уничтожила

За что могут лишить детских пособий: юрист назвала причину

Специалист перечислила основные исключения из правил

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей