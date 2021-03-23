"Спутник V" зарегистрировали во Вьетнаме

Российский препарат одобрен уже в 56 странах

Жители Вьетнама смогут защититься от коронавируса с помощью российской вакцины "Спутник V". О том, что Минздрав Республики одобрил применение препарата, сообщил во вторник, 23 марта, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Вьетнам стал 56 страной, в которой одобрено применение российской вакцины. Регистрация "Спутник V" осуществлена в рамках ускоренной процедуры",

– отметили в Москве.

Ранее стало известно, что применение "Спутника V" разрешили власти Маврикия. Кроме того, РФПИ и компания Virchow Biotech договорились о производстве "Спутника V" в Индии.

"Партнерства по вакцине – главный способ победить пандемию",

– подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Разработанный российским центром им. Гамалеи "Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. В данный момент его применение одобрено в странах с общим населением в полтора миллиарда человек.