Повторная вакцинация "Спутником V" будет эффективна – разработчики

Повторная вакцинация "Спутником V" будет эффективна – разработчики
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Ограничений при выборе препарата для последующих прививок от COVID-19 нет

Ревакцинация препаратом "Спутник V" через год-два после первой прививки вполне возможна. Об этом заявил глава Центра им. Н.Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что имеющийся иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после прививок препаратами на основе аденовирусных векторов. Это подтверждают как российские исследователи, так и специалисты за рубежом. Более того, повторная вакцинация не угрожает потерей иммуногенности к целевому антигену.

"Таким образом, ревакцинация "Спутником V" не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация",

приводит слова Гинцбурга РИА "Новости".

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила в эфире на Ютуб-канале Владимира Соловьева, что при повторной вакцинации от коронавируса, скорее всего, будут ставить не тот препарат, которым человека прививали ранее, чтобы не разрушать сохранившиеся антитела.

Позже Пшеничная пояснила, что имела в виду не невозможность ревакцинации "Спутником V", а, наоборот, возможность выбора любой вакцины.

"Выбор препарата для ревакцинации – прерогатива лечащего врача",

подчеркнула Пшеничная.

"Разработанный Центром им.Гамалеи "Спутник V" стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Сейчас его применение одобрено уже в 56 странах. Кроме этого, в России зарегистрировано еще два отечественных препарата от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" и "КовиВак" центра им. Чумакова.

Николай ВИКТОРОВ

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