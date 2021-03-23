За минувшие сутки в области выявили 513 новых случаев

Одинцово и Люберцы стали новыми антилидерами по количеству зараженных коронавирусом в Подмосковье.

Так, за сутки в Одинцово было выявлено 83 новых случая. В Люберцах почти вдвое меньше – 42 инфицированных. Замыкает тройку "лидеров" Раменский округ, где вирусом из Китая заразился 41 человек, сообщает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

Меньше всего заболевших в Химках, Сергиевом Посаде и Котельниках, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Всего за сутки было выявлено 513 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее врачи из Подмосковья успешно вылечили от COVID-19 двух пенсионеров с высоким поражением легких.