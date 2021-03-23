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Одинцово и Люберцы стали новыми антилидерами по количеству зараженных коронавирусом в Подмосковье.
Так, за сутки в Одинцово было выявлено 83 новых случая. В Люберцах почти вдвое меньше – 42 инфицированных. Замыкает тройку "лидеров" Раменский округ, где вирусом из Китая заразился 41 человек, сообщает телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".
Меньше всего заболевших в Химках, Сергиевом Посаде и Котельниках, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Всего за сутки было выявлено 513 новых случаев заражения коронавирусом.
Ранее врачи из Подмосковья успешно вылечили от COVID-19 двух пенсионеров с высоким поражением легких.
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