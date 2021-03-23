Голикова объяснила отказ России от второго локдауна

По мнению вице-премьера, власти РФ пытались найти компромисс, который устроил бы всех

Татьяна Голикова назвала причины, почему в России отказались вводить второй локдаун. 

РФ решила не следовать примеру европейских государств, где во время второй волны коронавируса повторно ввели карантин, запретив гражданам выходить на улицы. 

По словам вице-премьера, власти прекрасно понимали, что в том случае, если локдаун будет введен повторно, это нанесет серьезный удар не только по экономике, но и психике россиян.

"Мы искали компромисс", 

подчеркнула политик в беседе с RT.

Вице-премьер также добавила, что все усилия были направлены на то, чтобы обеспечить полное соблюдение ограничительных мер во всех регионах России, и масштабировать производство отечественной вакцины. 

Ранее Голикова рассказала, когда в России ослабят противоковидные меры.

Юлия МИХАЙЛОВА

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