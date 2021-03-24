Cвежая статистика по коронавирусу в России на 24 марта

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 24 марта
Фото: Сергей Ведяшкин /АГН Москва
Избавились от опасной инфекции 4 098 400 человек

За сутки в России выявлено 8 861 зараженный. Всего число таких на 24 марта, по данным Оперштаба, достигло 4 483 471.

В Москве заболели 1 431 человек, в Санкт– Петербурге – 807. На 535 стало больше тестов с положительным результатом в Подмосковье.

Скончались в последние 24 часа 401 россиянин. В целом ушли из жизни 96 219 пациентов с COVID-19.

Выздоровели со вчерашнего дня 10 355 жителей нашей страны. Избавились от опасной инфекции всего 4 098 400 человек.

Накануне вечером, как и ожидалось, Владимир Путин привился от COVID-19. Каким именно из трех отечественных препаратов вакцинировался президент, не указано.

В Подмосковье появились новые антилидеры по числу зараженных коронавирусом. Такими стали Одинцово, где за сутки выявлено 83 инфицированных, и Люберцы с 42 заболевшими.

Также стало известно, что повторная вакцинация "Спутником V" будет эффективна. Ее можно сделать через год – два после первой прививки.   

Полина ДОРОЖКИНА

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