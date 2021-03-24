В России выделили новый штамм COVID-19

Вирусологи изучают возможность нейтрализации инфекции

Российским специалистам, работающим в научном медцентре "Вектор", удалось выделить новый изолят штамма SARS-CoV-2, впервые выявленного в южноафриканском регионе. Об этом уведомили в Роспотребнадзоре.

Как отмечает пресс-служба ведомства, новый вариант принадлежит типу коронавируса, выявленному на территории Южной Африки. В настоящее время специалисты проводят исследование образца.

Как отмечает Роспотребнадзор,  образец направлен в госселекцию вирусов. Специалисты изучают возможности для нейтрализации инфекции за счет имеющихся вакцин.

Егор МАЛКОВ

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