Вирусологи изучают возможность нейтрализации инфекции

Российским специалистам, работающим в научном медцентре "Вектор", удалось выделить новый изолят штамма SARS-CoV-2, впервые выявленного в южноафриканском регионе. Об этом уведомили в Роспотребнадзоре.

Как отмечает пресс-служба ведомства, новый вариант принадлежит типу коронавируса, выявленному на территории Южной Африки. В настоящее время специалисты проводят исследование образца.

Как отмечает Роспотребнадзор, образец направлен в госселекцию вирусов. Специалисты изучают возможности для нейтрализации инфекции за счет имеющихся вакцин.