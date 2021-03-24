В России готовятся снять большинство ограничений по коронавирусу

Ждать осталось несколько месяцев

Уже к осени в России не будет большинства ограничений, которые были введены в стране на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

После этого россияне смогут спокойно вернуться к нормальной жизни, уверяет она, однако необходимо соблюсти одно условие – в стране должна пройти массовая вакцинация, пишет РИА "Новости". 

В России, в отличие от большинства европейских стран, второго локдауна не было. Как объяснила Татьяна Голикова, такое решение приняли, чтобы, в частности, не травмировать психику народа. 

Юрий ЛЕВЫКИН

Ответить:

новости партнеров

Истинный смысл замены бумажных рублей раскрыл эксперт

Граждане РФ могут откладывать сегодняшние купюры на сувениры - через несколько лет они станут редкостью

Канцлер Австрии предупредил о расколе Евросоюза

Вена возмущена отказом Брюсселя от передачи дополнительных доз лекарств от коронавируса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей