Ждать осталось несколько месяцев

Уже к осени в России не будет большинства ограничений, которые были введены в стране на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

После этого россияне смогут спокойно вернуться к нормальной жизни, уверяет она, однако необходимо соблюсти одно условие – в стране должна пройти массовая вакцинация, пишет РИА "Новости".

В России, в отличие от большинства европейских стран, второго локдауна не было. Как объяснила Татьяна Голикова, такое решение приняли, чтобы, в частности, не травмировать психику народа.