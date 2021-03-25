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К 25 марта в России инфекцию обнаружили у 4 492 692 жителей. За сутки выявлены 9 221 инфицированный, сообщает Оперативный штаб.
Еще 1 787 горожан заболели в Москве. На 804 зараженных стало больше в Санкт– Петербурге. Дополнительно 540 тестов дали положительный результат на коронавирус в Московской области.
Со вчерашнего дня ушли из жизни 393 инфицированных. Всего не стало 96 612 россиян, у которых диагностировали COVID-19.
В последние 24 часа избавились от коронавируса 10 881 житель нашей страны. За все время пандемии вылечились 4 109 281 человек.
Тем временем в России готовятся снять большинство ограничений по коронавирусу. Уже к осени их отменят.
Ранее стало известно
о состоянии Владимира Путина через сутки после вакцинации. Пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков сообщил, что тот чувствует себя хорошо.
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