Число жертв COVID-19 в нашей стране достигло 96 612

К 25 марта в России инфекцию обнаружили у 4 492 692 жителей. За сутки выявлены 9 221 инфицированный, сообщает Оперативный штаб.

Еще 1 787 горожан заболели в Москве. На 804 зараженных стало больше в Санкт– Петербурге. Дополнительно 540 тестов дали положительный результат на коронавирус в Московской области.

Со вчерашнего дня ушли из жизни 393 инфицированных. Всего не стало 96 612 россиян, у которых диагностировали COVID-19.

В последние 24 часа избавились от коронавируса 10 881 житель нашей страны. За все время пандемии вылечились 4 109 281 человек.

Тем временем в России готовятся снять большинство ограничений по коронавирусу. Уже к осени их отменят.

Ранее стало известно о состоянии Владимира Путина через сутки после вакцинации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тот чувствует себя хорошо.

