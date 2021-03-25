В Подмосковье назвали худшие округа по COVID-19

Лидером по числу зараженных стал Королев

Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в регионе. Так, за сутки больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Королеве и Люберцах – 44 и 40 заразившихся соответственно.

На третьем месте – Красногорск с 36 заболевшими. Затем идет Балашиха с 35 инфицированными. В Чехове – на одного зараженного меньше.

В таких городах и поселках, как Бронницы, Власиха, Зарайск, Звездный городок, Красноармейск, Лотошино, Луховицы, Молодежный, Рошаль, Серебряные Пруды и Электрогорск, суточного прироста не наблюдалось.

Сообщается, что, по данным на 25 марта, коронавирус подхватили 540 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

О ситуации с COVID-19 в России можно узнать из материала от "Утро.ру". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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