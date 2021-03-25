Прогноз: когда в России снимут коронавирусные ограничения

Отмена противоковидных мер будет зависеть от уровня заболеваемости

Специалисты в области вирусологии сообщают, что в России могут снять ограничения по коронавирусу ближайшим летом.

По словам ученого Алексея Аграновского, вероятность отмены ковидных мер очень высока. Эксперт добавил, что это будет напрямую зависеть от уровня заболеваемости. Чем она будет ниже, тем более реально снятие ограничений. Этим вирусолог поделился с редакцией URA.RU.  

Иммунолог Владислав Жемчугов отметил, что ввод и отмена мер, связанных с пандемией является привилегией региональных властей и губернаторов. Если местные врачи справляются, то возможно ускориться. Как утверждает эксперт, быстрое распространение способствует скорейшему достижению общего иммунитета в 60-70 процентов. И снимать ограничения возможно, когда будут достигнуты такие показатели.

Напомним, стало известно, что в Москве скоро отменят коронавирусные ограничения из-за предстоящих массовых мероприятий в столице. 

Анна АГАБАБОВА

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