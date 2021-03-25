Получить его можно практически во всех прививочных пунктах

Жителям Подмосковья, которые сделают прививку от коронавируса, будут выдавать выдавать значки с надписью Vaccinated (англ. – вакцинированный).

Получить отличительную деталь можно будет почти всех прививочных пунктах региона, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Значок поможет гражданам понять, кто уже сделал прививку и не является носителем опасной инфекции.

Также такой бонус может послужить дополнительной мотивацией пройти вакцинацию, а использование надписи на иностранном языке сделает ее доступной для понимания по всему миру.

Ранее подобная практика была успешно реализована в Италии, где врачи начали носить значки "Я вакцинирован". Эту идею оценили и обычные граждане, которые тоже с удовольствием носят отличительный знак.

Ранее в Подмосковье назвали худшие округа по ситуации с COVID-19.