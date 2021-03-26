Cвежая статистика по коронавирусу в России на 26 марта

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 26 марта
Фото: Сергей Киселев /АГН Москва
В нашей стране умерли 97 017 зараженных

За сутки в России коронавирус диагностировали у 9 167 жителей. В целом на 26 марта, по информации Оперштаба, выявлено 4 501 859 инфицированных.

В Москве COVID-19 обнаружили дополнительно у 1813 человек. Заразились еще 782 горожанина в Санкт– Петербурге и 559 в Подмосковье.

Скончались за время пандемии 97 017 человек с положительным результатом теста на коронавирус. В последние 24 часа умерли 405 жителей нашей страны с таким же диагнозом.

Вылечились за сутки 10 880 россиян. Избавились от опасной инфекции в целом 4 120 161 человек.

Накануне сообщалось, что вакцинированным жителям Подмосковья начнут раздавать специальные значки. Получить их можно практически во всех прививочных пунктах.

Также был дан прогноз, когда в России снимут коронавирусные ограничения. Отмена противоковидных мер будет зависеть от уровня заболеваемости.   

Полина ДОРОЖКИНА

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