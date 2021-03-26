Порог будет преодолен к концу лета, считают представители фармпромышленности

Продажи вакцины "Спутник V" против коронавирусной инфекции в конце текущего года могут превысить порог в 1 млрд долларов. Такое мнение выразили главы фармакологических компаний Biocad и "Р-Фарм" Дмитрий Морозов и Алексей Репик.

Как отмечает источник, экспортная категория "Прочие вакцины для людей", к которой и необходимо отнести "Спутник", достиг 14 миллионов долларов – приведенный показатель в 13 превышает сумму поставок аналогичного прошлогоднего периода.

Однако, заявляют участники рынка, доход от экспорта остается скромным – в настоящее время производственные мощности развернуты по большей части для обеспечения потребностей российского рынка.

Как считает Репик, экспорт вырастет уже текущей весной – конец сезона все еще будет сопровождаться вакцинацией в РФ, а после этого производители перейдут на активные поставки для внешнего рынка. Такими темпами экспорт "Спутника V" в 2021 году превысит 1 млрд долларов.

В настоящее время вакцина зарегистрирована в 56 государствах. В РФПИ отмечали, что общий предварительный заказ превышает 1,2 миллиарда доз. Стоимость одного флакона на мировом рынке остановилась в диапазоне 10 долларов, передают "Известия".

По информации источника, сейчас основная цель властей в РФ заключается в ускорении темпов вакцинации для россиян. Для полноценного развития положительной ситуации, отмечал глава государства Владимир Путин, необходимо привить минимум 60% населения. На это уйдет, по словам президента, более 69 миллионов комплектов "Спутника V".

Ранее в центре Гамалеи заявили о возможности повторной вакцинации против инфекции через год после первой прививки.