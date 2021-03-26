Инфекция унесла жизни 18 жителей региона

По данным на 26 марта, в Московской области выявили еще 559 новых случаев заболевания коронавирусом. С начала пандемии им заразились 229 330 человек.

Свежая статистика по COVID-19 в Подмосковье появилась на портале "стопкоронавирус.рф". За сутки от болезни смогли излечиться 477 жителей региона. Общее число выздоровевших составляет 188 368 человек.

Список умерших от COVID-19 пополнился на 18 граждан. Всего зараза унесла жизни 5 375 больных, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно о том, что тем жителям региона, которые уже получили прививку от коронавируса, будут выдавать специальные опознавательные значки.