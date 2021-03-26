Песков: дочки Путина вакцинировались раньше президента

По словам пресс-секретаря, глава России чувствует себя хорошо

Дочери главы Российской Федерации Владимира Путина вакцинировались от COVID-19 еще до того, как это сделал сам президент. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков.

Кроме того, как передает информационное агентство URA.RU представитель Кремля добавил, что после процедуры Владимир Владимирович отлично себя чувствует и какие-либо побочные эффекты у него выявлены не были. 

Напомним, недавно директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл главную тайну вакцинации Путина. Эксперт уверяет, что президент привился "Спутником V", так как эта вакцина прекрасно подходит всем гражданам страны.

Анна АГАБАБОВА

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