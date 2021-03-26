Гинцбург рассказал о формировании иммунитета у пожилых после прививки от ковида

Гинцбург рассказал о формировании иммунитета у пожилых после прививки от ковида
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
У тех, кому за 60, этот процесс происходит медленнее

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург раскрыл подробности о том, как долго формируется иммунитет к коронавирусу после вакцинации.

По словам эксперта, у тех, кто помоложе, антитела появляются быстрее. У пожилых людей, особенно тех, кому больше шестидесяти, этот процесс проходит медленнее. В целом после второй прививки от ковида полная "защита" от вируса появляется через три недели.

Ответил Гинцбург и на вопросы относительно вероятности заболеть коронавирусом после вакцинации. Как сообщил специалист, у тех, кто сделал прививку только первым компонентом препарата, случаи заболевания редки. У тех же, кто успел привиться дважды, наблюдаются единичные случаи. Происходит это в период, когда еще не прошел 21 день, который необходим, чтобы сформировался иммунитет.

В беседе с журналистами Гинцбург отметил важность соблюдения мер безопасности после прививки первым и вторым компонентом. Нужно быть осторожными на протяжении трех недель и не забывать о масках, мытье рук и санитайзерах и т.д., пишет "Интерфакс".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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