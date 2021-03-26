Туристов тоже касается: часть ковидных ограничений останется минимум на год

Туристов тоже касается: часть ковидных ограничений останется минимум на год
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Об этом заявил эксперт Минздрава

Главный внештатный инфекционист ведомства Владимир Чуланов предупредил россиян, что расслабляться еще не время.

Эксперт заявил, что часть ковидных ограничений не снимут еще год, а то и два. Это коснется и туристов. Об этом шла речь в интервью Чуланова "Вести FM".

Тем временем СМИ публикуют собственные прогнозы относительно ситуации с коронавирусом. Так, ранее появилась информация о вероятных сроках отмены ограничений в Москве. Ряд изданий со ссылкой на источник сообщили, что еще часть запретов могут снять уже через месяц. Такое решение, вероятно, примут на фоне приближающегося Дня Победы. Не исключено, что на мероприятие все же пустят зрителей.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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