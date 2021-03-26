Роберт Редфилд предположил, что пандемия начала распространяться еще в сентябре - октябре 2020 года

Бывший глава центра по контролю заболеваний Соединенных Штатов Роберт Редфилд считает, что китайская лаборатория является вероятным первоначальным центром эпидемии коронарируса. Этим он поделился с американским телеканалом "CNN".

По мнению эксперта, именно респираторный патоген заражает сотрудников лаборатории. Также Редфилд предположил, что вирус начал распространяться еще в начале осени прошлого года, выразив надежду, что "наука прольет свет на обстоятельства начала эпидемии".

Однако предположения эксперта сильно расходится с мнением Всемирной организации здравоохранения. Так, глава экспертной группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек заявил, что версия об искусственном провоцировании вспышки инфекции COVID-19 путем завоза вируса в КНР маловероятна. Специалист также подметил, что подобные явления в принципе редки, а после проведения масштабных исследований в Китае было выявлено малое количество положительных результатов.

Ранее Ученые ВОЗ связали начало распространения инфекции с торговлей дикими животными на рынке Ухани.

