8 885 заболевших: статистика по коронавирусу в России на 27 марта

8 885 заболевших: статистика по коронавирусу в России на 27 марта
Фото: pixabay.com
За сутки от ковида умерло 387 человек

Оперштаб опубликовал последние данные по коронавирусу в России. По информации к утру 27 марта 2021 года в стране зафиксировали еще 8 885 случаев. Скончались от вируса 387 заболевших. Вылечились – 10 337.

На первом месте по ковиду остается Москва – здесь положительный результат теста получил 1551 человек. Вторую строчку занимает Петербург – 749 случаев. На третьем месте Московская область –  коронавирусом заразились 586 человек.

За все время с начала пандемии коронавируса в России заболели 4 510 744 человек. По данным оперштаба, от ковида за весь период умерло 97 404 заразившихся. Выздоровели 4 130 498 пациентов.

Тем временем эксперты практически ежедневно делают прогнозы по ситуации с коронавирусом в России. Ранее специалист Минздрава заявил, что ряд ковидных ограничений не снимут еще год, а то и два. Это коснется и путешественников.

СМИ между тем на днях публиковали более оптимистичную информацию. По данным источников, в Москве ограничения по коронавирусу могут снять уже через месяц. Скоро вся страна будет праздновать День Победы – возможно, парад 2021 в Москве пройдет со зрителями. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки к этому моменту.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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