За сутки вирус унес жизни 336 россиян

Оперативный штаб опубликовал актуальные данные о ситуации с коронавирусом в стране. Вирус из Китая обнаружили у 9 088 человек. COVID-19 унес жизни 336 россиян, а победить инфекцию смогли 8 630 пациентов.

На первом месте по числу заболевших по-прежнему Москва – 1 878 новых случаев. Далее следует Санкт-Петербург, где за сутки COVID-19 выявили у 701 россиянина. На третьем месте печального рейтинга расположилась Московская область – 610 новых зараженных.

За все время с начала пандемии вирус из Китая в России подхватили 4 519 832 человека. За весь период жертвами инфекции стали 97 740 россиян. Окончательно справиться с болезнью смогли 4 139 128 граждан.

Напомним, что ранее специалисты в области вирусологии сообщили, что коронавирусные ограничения могут полностью снять уже ближайшим летом.

В столице введенные из-за пандемии коронавируса ограничения могут снять уже в конце апреля. Ориентировочно – 26 апреля. На эту дату намечен уличный фестиваль "Пасхальный дар", на котором смогут погулять москвичи.

Также столь раннее снятие ограничений связано с желанием провести в столице ряд массовых мероприятий, посвященных Дню Победы.



