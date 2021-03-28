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Владимир Путин предположил, что уже к концу лета при нынешних темпах вакцинации россиян от коронавируса получится снять значительную часть ограничений. Главным условием для этого, заявил президент, будет вакцинирование 70% взрослого населения.
"Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя", – рассказал глава в эфире "Россия 1".
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