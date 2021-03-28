Путин назвал вероятный срок снятия ограничений в России

Для этого в стране должно быть соблюдено важное условие

Владимир Путин предположил, что уже к концу лета при нынешних темпах вакцинации россиян от коронавируса получится снять значительную часть ограничений. Главным условием для этого, заявил президент, будет вакцинирование 70% взрослого населения. 

"Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя", – рассказал глава в эфире "Россия 1". 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Нафталин
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Очередная чекистская ложь.Дядя не понимает,что ковиду всё равно кто он и кем себя возомнил.Это в лучшем случае несколько лет ещё.Он решил что просто может вирусу запретить пожирать людей.Это конечно поразительно!!!Вакцина эта особенно никому не нужна.
Гость166428
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а какой процент поголовья КРС россии уже вакцинирован ?
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