Уже вылечились 4 528 543 жителя нашей страны

Оперштаб все так же публикует новые данные по эпидемиологической ситуации в России. По ним, на 29 марта количество случаев заражения коронавирусом достигло 4 528 543. В последние 24 часа поставили 8 711 диагнозов "COVID-19".

В Москве за сутки инфекцию подхватили 1 612 жителей. На 697 заболевших стало больше в Петербурге. Еще 595 тестов в Московской области дали положительный результат.

Ушли из жизни со вчерашнего дня 293 зараженных. В течение пандемии скончались 98 033 инфицированных.

Избавились от коронавируса 4 528 543 россиянина. За сутки вылечились 7 280 жителей нашей страны.

Накануне сообщалось, что уже к концу лета получится снять значительную частьограничений . Главным условием для этого будет вакцинация 70% взрослого населения страны.

Владимир Путин так и не раскрыл, каким именно из трех лекарств он привился на минувшей неделе. Президент заявил, что это знает только его лечащий врач. Однако известно, что главе государства сделали укол двухкомпонентной вакциной.

