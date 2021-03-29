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Оперштаб все так же публикует новые данные по эпидемиологической ситуации в России. По ним, на 29 марта количество случаев заражения коронавирусом достигло 4 528 543. В последние 24 часа поставили 8 711 диагнозов "COVID-19".
В Москве за сутки инфекцию подхватили 1 612 жителей. На 697 заболевших стало больше в Петербурге. Еще 595 тестов в Московской области дали положительный результат.
Ушли из жизни со вчерашнего дня 293 зараженных. В течение пандемии скончались 98 033 инфицированных.
Избавились от коронавируса 4 528 543 россиянина. За сутки вылечились 7 280 жителей нашей страны.
Накануне сообщалось, что уже к концу лета получится снять значительную частьограничений . Главным условием для этого будет вакцинация 70% взрослого населения страны.
Владимир
Путин так и не раскрыл, каким именно из трех лекарств он привился на минувшей неделе. Президент заявил,
что это знает только его лечащий врач. Однако известно, что главе государства сделали укол двухкомпонентной вакциной.
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