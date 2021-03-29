Эксперты отвергли версию возникновения ковида из-за утечки из лаборатории

В результате совместных исследований китайские ученые и эксперты Всемирной организации здравоохранения заключили, что новый тип коронавируса мог передаться человеку от летучих мышей через какое-то промежуточное животное. На данный момент эта теория является наиболее достоверной.

Как сообщает международное новостное агентство "AP", эксперты отвергли предыдущую версию распространения пандемии в результате утечки из лаборатории. Ученые собираются продолжать исследования в области первоисточника вируса.

В редакции также отметили, что публикация отчета ученых постоянно откладывалась, на основе чего можно предположить, что это было сделано для защиты Китая, чтобы не указывать страну виновником распространения коронавируса.

По итогу эксперты высказали 4 основных варианта происхождения нового типа ковида. Среди них – заражение от летучих мышей к людям через промежуточное неустановленное животное. Ученые высказали предположение, что переносчиками вируса могли стать ящеры, семейство кошачих или норки. Помимо этого, сообщается, что летучие мыши могли "оставить" патоген на замороженных продуктах.

Напомним, ранее ученые связали начало распространения инфекции с торговлей животными в Китае. Исследователь Джоэль Вертхайм заявил, что только на рынке в Ухани вирус смог мутировать так, что человек начал передавать его человеку,

