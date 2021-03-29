По мнению актрисы, прививка на всеобщее обозрение - обезьянничество

Отказ президента Российской Федерации Владимира Путина делать вакцину под камерами вызвал огромный ажиотаж. Заслуженная артистка России Актриса Мария Шукшина тоже не осталась в стороне и выразила свое мнение.

В своём телеграм-канале актриса полностью поддержала президента.

"Вакцинирование на камеру – есть не что иное, как обезьянничанье! Прав! Вообще, тонко всё сделал!" – написала Шукшина.



Напомним, ранее глава государства раскрыл подробности своего состояния. Президент сказал, что побочных эффектов после процедуры у него почти не было. Единственным проявлением стала чувствительность в зоне укола.

Также Владимир Владимирович объяснил свое решение не прививаться на камеру. По словам Путина, он не стал делать вакцинацию в присутствии журналистов, как это в свое время делали представители других стран, из-за нежелания "обезьянничать".

Кроме того, президент отметил, что, несмотря на присутствие камер во время процедуры, в самом шприце может быть что угодно.

Владимир Путин также решил не раскрывать главного секрета своей вакцинации от коронавируса – каким именно из трех лекарств он привился. Президент заявил, что эта информация известна только его лечащему врачу.