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Представители исследовательского центра имени Гамалеи зарегистрировали лекарственный препарат "Спутник Лайв". Речь идет об упрощенной версии основной вакцины против коронавирусной инфекции.
Согласно приведенным данным, "Спутник Лайт" представляет собой препарат, предназначенный для внутримышечного введения. В замороженном состоянии он может храниться на протяжении года, в жидком – порядка 60 дней.
Заявка на регистрацию обнародована на официальном портале госреестра лекарственных препаратов.
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