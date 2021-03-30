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В целом за время пандемии инфекцию подхватили 4 536 820 россиян. Со вчерашнего дня коронавирус диагностировали у 8 277 жителей нашей страны, информирует Оперштаб.
Москва по-прежнему занимает первую строчку по числу зараженных. В последние 24 часа их 1291.
Немного лучше эпидемиологическая ситуация в Северной столице. За сутки 719 обитателям Петербурга поставили диагноз "COVID-19".
Третье место в списке антилидеров все еще у Подмосковья. Там зараженных прибыло на 556.
К 29 марта в нашей стране умерли 98 442 инфицированных. За сутки жертвами коронавируса стали 409 россиян.
Еще 9 588 человек излечились от COVID-19. За время пандемии выздоровели 4 155 996 пациентов.
Накануне стали известны результаты совместных исследований китайских ученых и экспертов Всемирной организации здравоохранения. По ним,новый тип коронавируса мог передатьсячеловеку через какое-то животное от летучих мышей.
Также сообщалось, что Москва вошла в тройку лидеров по инновациям при борьбе с COVID-19. Российская столица представила более 45 решений, которые помогли людям и бизнесу справиться с опасной инфекцией.
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