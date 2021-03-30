Вакцину AstraZeneca решили переименовать

Это произошло после информации об осложнениях у пациентов, получивших вакцину

Стало известно, что вакцину против коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria. Об этом передает европейское агентство "ЕМА".

Сообщается, что это не спровоцирует другие изменения. Но эксперты по вакцинации обязаны иметь представление об изменении в названии, поскольку общая информация о продукте, его маркировка и упаковка могут быть другими.

Изменение названия произошло после сообщений об осложнениях у вакцинировавшихся. Так, у привившегося австрийца выявили множественный тромбоз, он скончался спустя 10 дней после первой дозы. Позже похожие ситуации стали происходить и в других европейских государствах. Некоторые страны Евросоюза приняли решение пока приостановить использование препарата.

Представители EMA не подтвердили, что вакцина AstraZeneca способна увеличить общий риск тромбоэмболических осложнений. Изучение побочных эффектов и действия продолжится, а данные о случаях тромбоза внесут в общую информацию о нем.

Анна АГАБАБОВА

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