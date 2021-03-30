Объявление сделал канцлер республики

Австрия намерена закупить около милииона доз российской вакцины "Спутник V" уже в апреле. Такое заявление сделал кацлер Себастьян Курц.

Новость об этом распространило издание OE24.

Напомним, 26 февраля Курц провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, основной темой которого была закупка российской вакцины от коронавируса.

"Когда речь идет о вакцинах, не должно быть никаких геополитических шор. Важно только то, эффективна и безопасна ли вакцина, а не откуда она взята", – заявлял канцлер.

Австрия получит 300 тыс. доз в апреле, 500 тыс. в мае и 200 тыс. в начале июня. Между странами уже подписан о соглашение о неразглашении при обмене конфиденциальными документами.