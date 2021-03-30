В Европе никак не могут прийти к общему знаменателю

Эпидемиологическая обстановка в странах Европейского союза далека от благоприятной. Государства остро нуждаются в препаратах для вакцинации от COVID-19. Однако обратиться за помощью к России не спешат. По данным французский журналистов, сейчас в содружестве идут жаркие дебаты между сторонниками и противниками нашей вакцины.



Разработанный отечественными учеными препарат пока не получил одобрение в Европе. Однако ситуация вынуждает европейцев искать любые пути для обеспечения граждан вакцинами. Французскому изданию Le Mond стало известно, что уже в ближайшее время профильная Европейская комиссия обратиться к России по поводу заключения договоров на поставки "Спутник V".

В статье отмечается, что ряд именитых немецких государственных деятелей активно выступают за начало сотрудничества с нашей страной в вопросе вакцинации. В то же время некоторые итальянские регионы также демонстрируют явную заинтересованность в российском препарате. При этом официальный Рим сопротивляется такому развитию событий. Австрийцы тоже весьма заинтересованы в "Спутнике", но там решили не лезть на рожон и дождаться решения Европейской комиссии. Впрочем, сегодня в прессе появились публикации о том, что Австрия все же намерена закупить около миллиона доз российской вакцины уже в апреле.

В свою очередь, глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан выступил резко против нашего препарата. Он заявил, что вакцина является инструментом "пропаганды и агрессивной дипломатии". Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка также скептически относится к "Спутнику". Тьерри Бреттон надеется, что Европе удастся обойтись без нашего препарата.