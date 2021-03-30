Страны Евросоюза передрались из-за российской вакцины – Le Mond

Страны Евросоюза передрались из-за российской вакцины – Le Mond
Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/www.globallookpress.com
В Европе никак не могут прийти к общему знаменателю

Эпидемиологическая обстановка в странах Европейского союза далека от благоприятной. Государства остро нуждаются в препаратах для вакцинации от COVID-19. Однако обратиться за помощью к России не спешат. По данным французский журналистов, сейчас в содружестве идут жаркие дебаты между сторонниками и противниками нашей вакцины.

Разработанный отечественными учеными препарат пока не получил одобрение в Европе. Однако ситуация вынуждает европейцев искать любые пути для обеспечения граждан вакцинами. Французскому изданию Le Mond стало известно, что уже в ближайшее время профильная Европейская комиссия обратиться к России по поводу заключения договоров на поставки "Спутник V".

В статье отмечается, что ряд именитых немецких государственных деятелей активно выступают за начало сотрудничества с нашей страной в вопросе вакцинации. В то же время некоторые итальянские регионы также демонстрируют явную заинтересованность в российском препарате. При этом официальный Рим сопротивляется такому развитию событий. Австрийцы тоже весьма заинтересованы в "Спутнике", но там решили не лезть на рожон и дождаться решения Европейской комиссии. Впрочем, сегодня в прессе появились публикации о том, что Австрия все же намерена закупить около миллиона доз российской вакцины уже в апреле.

В свою очередь, глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан выступил резко против нашего препарата. Он заявил, что вакцина является инструментом "пропаганды и агрессивной дипломатии". Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка также скептически относится к "Спутнику". Тьерри Бреттон надеется, что Европе удастся обойтись без нашего препарата.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

В Крыму рассказали о неожиданном эффекте западных санкций

Бесплатная реклама помогла полуострову скорее воспрять после десятилетий украинского застоя

"Давить, сдерживать и вступать в бой": Боррель отреагировал на слова Лаврова

Политик назвал заявление российского министра "безосновательным"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей