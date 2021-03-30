Минздрав заявил о возможности третьей волны COVID-19 в России

В стране наблюдается серьезный прирост заболеваемости

Текущая статистика заболеваемости коронавирусом в России позволяет говорить об очередной волне COVID-19. Такое заявление сделала сегодня, 30 марта, замглавы Министерства здравоохранения РФ Татьяна Семенова.

По словам гослужащей, начало года все еще сопровождалось второй волной COVID-19. Текущие показатели позволяют заявлять о том, что на страну надвигается еще одна волна, несмотря на принятые эпидемиологические меры, которые являются беспрецедентными, передает РИА "Новости".

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала причину отказа российских властей от очередного локдауна.

Егор МАЛКОВ

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