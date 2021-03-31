Cвежая статистика по коронавирусу в России на 31 марта

Cвежая статистика по коронавирусу в России на 31 марта
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
Число жертв опасной инфекции достигло 98 850

На 31 марта, по информации Оперштаба, заболели 4 545 095 россиян. За сутки 8 275 тестов дали положительный результат.

Еще 1 286 горожан заразились в Москве и 715 в Санкт-Петербурге. В Подмосковье со вчерашнего дня обнаружено 584 инфицированных.

В последние 24 часа скончались 408 пациентов с коронавирусом. За время эпидемии умерли 98 850 россиян с положительным тестом на COVID-19.

За сутки выздоровели 10 176 жителей нашей страны. Избавились от инфекции в целом 4 166 172 человека.

Накануне стало известно о возможности третьей волны коронавируса  в России. Об этом позволяет говорить текущая статистика заболеваемости.

Тем временем в Австрии приняли решение по закупке "СпутникаV". Эта страна намерена приобрести около миллиона доз российской вакцины.  

Полина ДОРОЖКИНА

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