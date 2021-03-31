Массовое производство препарата может начаться в апреле

Россия зарегистрировала первую и единственную в мире вакцину от COVID-19 для животных – "Карнивак-Ков". Об этом заявил представитель Россельхознадзора Константин Савенков.

Результаты клинических исследований, которые начались в октябре 2020 года, говорят о безвредности препарата и о его высокой иммуногенной активности – у всех испытуемых выработаны антитела. Пока иммунитет после прививки держится 6 месяцев. Массовое производство вакцины может начаться уже в апреле.

Эксперт также указал на особую значимость вакцины, так как некоторые виды животных восприимчивы к коронавирусу, а случаи заражения зарегистрированы во многих странах.

Вакцина для животных может предостеречь мутирование вируса, которое часто происходит при межвидовой передаче возбудителя. Тем не менее, научного доказательства передачи людям COVID-19 от животных нет.

Савенков отметил, что животные могут заболевать и другими видами коронавируса, передает РИА "Новости".

Ранее эксперты предположили, что коронавирус распространился через неизвестное животное.